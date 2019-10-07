Как открыть управление дисками (встроенная в Windows утилита для форматирования и разбивки дисков)

Доброго дня!

Не все пользователи знают, что в большинство версий Windows встроена специализированная утилита для форматирования и разбивки накопителей. Называется она "Управление дисками". И, к сожалению, на мой взгляд, она как-то скрыта от глаз, хотя крайне полезна во многих случаях...

Например, купили вы новый диск, подключили, зашли в "Мой компьютер" - а ничего нового там не появилось... Такое происходит сплошь и рядом, т.к. новые диски, как правило, идут не отформатированные и проводник их не показывает.

Многие пользователи в этом случае начинают искать специализированные утилиты для форматирования дисков (теряют время, деньги...). На самом деле достаточно запустить "Управление дисками", отформатировать этот новый HDD — и ву-а-ля, всё начинает работать так как надо!

В этой небольшой заметке покажу как можно легко и просто запустить эту утилиту (в разных версиях Windows).

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Способы

Универсальный (работает в Windows 7/8/10)

1) Сначала нужно открыть диспетчер задач (сочетание кнопок Ctrl+Shift+Esc или Ctrl+Alt+Del).

2) Далее нажать по меню "Файл/новая задача", в строку "Открыть" ввести команду diskmgmt.msc и нажать OK. Пример на скриншоте ниже.

3) После запустится утилита "Управление дисками" (кстати, с администраторскими правами).

Через меню ПУСК

Если у вас установлена ОС Windows 10 — то всё еще проще: достаточно кликнуть правой кнопкой мышки (ПКМ) по меню ПУСК и из появившегося меню выбрать нужную утилиту... (см. пример ниже).

Альтернативный вариант: кликнуть по значку "Лупы" на панели задач (поиск), ввести в поисковую строку "Управление..." и открыть "Управление компьютером".

После в меню слева выбрать вкладку "Управление дисками". Кстати, этот способ более универсальный - дает сразу доступ к планировщику заданий, просмотру событий, диспетчеру устройств и т.д.

Через панель управления

Вариант 1

Открываем панель управления Windows, переходим в раздел "Система и безопасность" и кликаем по ссылке "Создание и форматирование разделов жесткого диска" (находится в разделе "Администрирование"). Пример представлен на скриншоте ниже.

Вариант 2

В панели управления сначала нужно переключить режим отображения на "Крупные значки". Далее перейти в раздел "Администрирование".

После открыть "Управление компьютером".

И в меню слева выбрать искомую утилиту... (пример ниже).

PS

Если с помощью "Управление дисками" вопрос с накопителями решить не удалось — возможно вам пригодятся специализированные программы для разбивки и форматирования HDD. О них я как-то упоминал в одной из предыдущих заметок: https://ocomp.info/programmyi-dlya-rabotyi-s-hdd.html

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На этом пока всё...

Удачи!

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