Как отследить поезд: узнать, где он сейчас, и как быстро движется (карта перемещения поездов)

Опубликовал: Alexandr на
OComp.info в Компьютерная грамотность
, 14.07.2021

Приветствую всех!

У вас никогда не было таких ситуаций, когда встречаешь кого-нибудь на перроне, а поезда всё нет и нет?... Проверишь и часы, и расписание, а всё равно не понимаешь, когда же всё-таки прибудет рейс...

Само собой, с развитием Интернет-технологий — появилась возможность следить и за 👉 перемещениями самолетов, и за такси, и за поездами! Теперь, попав в подобную ситуацию, можно быстро найти точку с поездом на карте (и посмотрев, как быстро она двигается), можно примерно прикинуть время прибытия на конечную станцию. Удобно? То-то!

Ну а я в этой заметке скромно порекомендую несколько сервисов, где это можно сделать наиболее быстро и удобно!

Итак...

 

👉 Кстати!

Перед поездкой (или перед, тем как пойдете встречать) — не забудьте узнать прогноз погоды! Несколько сервисов вам в помощь!

 

*

Где сейчас «такой-то» поезд

👉 Яндекс-расписание ("паровозики")

Сайт: https://rasp.yandex.ru/map/trains/

Тула-Москва — прибытие через 3 часа (поезд 6964). В качестве примера

Тула-Москва — прибытие через 3 часа (поезд 6964). В качестве примера

Хороший добротный сервис, позволяющий наблюдать за перемещениями поездов и электричек по территории России и стран СНГ. Производить поиск можно следующими путями:

  1. указав номер рейса (и тип: поезд, электричка, экспресс);
  2. выбрав станцию или город;
  3. увеличив карту нужного региона и найдя поезд по значку ☝ (примечание: при наведение на значок — появл. номер рейса и его маршрут следования).

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Кстати, нажав на номер рейса — можно узнать подробное расписание движения поезда, его маршрут и особенности. Разумеется, всё это можно распечатать на удобном бланке. Яндекс это хорошо придумал. 👍

Поезд 6506 — маршрут следования, расписание

Поезд 6506 — маршрут следования, расписание

Минус сервиса: если поезд задерживается, он не всегда показывает реальную информацию "что, где, почему...". Поэтому, в этих случаях придется воспользоваться сайтом РЖД... 👇

 

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👉 Офиц. сайт РЖД

Сайт: https://pass.rzd.ru/

Сайт РЖД пока не "балует" нас такими удобными фигурками и картами, как сервис Яндекса, зато на нем информация поступает из нескольких источников: через навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС + через устройства сигнализации, централизации и блокировки.

Это позволяет РЖД обновлять информацию о движении поезда каждые 10-15 мин., и зная номер рейса (или куда едет поезд) — можно узнать на каких станциях и когда он отметился. Ну а совместив эту информацию с картами Яндекса ☝ — можно прикинуть "где искомый рейс...".

Итак, для начала нужно открыть главную страничку и перейти во вкладку "Фактич. движ. поездов". Далее указать, например, станцию прибытия, дату и нажать на "Показать". Пример ниже. 👇

Фактическое движение поездов

Фактическое движение поездов

 

Далее перед вами появиться список всех рейсов, что ожидаются в указанную дату. Среди них выбираете нужный. 👇

Поезд прибыл на такую-то станцию...

Поезд прибыл на такую-то станцию...

 

Ну и вам останется только сравнить время по графику и фактическое. В моем примере поезд идет с опережением в 2-4 мин. В общем-то, обычная и норм. ситуация. 👌

Смотрим на каких станциях отметился поезд

Смотрим на каких станциях отметился поезд

👉 Важно! 

Имейте ввиду, что "отметки" о времени на разных станциях могут быть сделаны как по московскому времени, так и по местному! Обращайте на это пристальное внимание, чтобы ничего не перепутать! 

 

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👉 Геолокация по телефону

Если у вас на поезде едет кто-то из близких — то вы можете попросить его разрешить вам посмотреть по геолокации, где он находится (благо, что это дело 2-3 мин., при усл., что у него современный смартфон). В одной своей заметке я показал, как это можно сделать наиболее просто, рекомендую! 👌

https://ocomp.info/geolokatsiya-telefona.html

img-Teper-na-karte-mozhno-budet-videt-gde-vashi-druzya.png

Теперь на карте можно будет видеть, где ваши друзья

 

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👉 Сервис Travic (Европа, США, Австралия...)

Сайт: https://tracker.geops.ch/

Если вам нужно посмотреть движение поезда не только по России, а, скажем, по странам Европы, Америки, и пр. — понадобиться сервис Travic. Эта сеть была создана немецкими разработчиками и уже учитывает порядка 250 транспортных сетей по всему Миру (за искл. России, Китая, Индии, и ряда др. стран 👇)!

Где работает сервис

Где работает сервис

 

Чтобы найти определенный рейс — нужно приблизить карту, и посмотреть движение поездов в этом регионе.

Разумеется, информация обновляется в режиме реального времени!

Скриншот с сайта Travic

Скриншот с сайта Travic

Пару минусов: сайт на английском + на нем нет подробных расписаний, как на сайте РЖД или Яндекса. Больше подходит для мониторинга, когда вы ждете какой-то конкретный рейс.

👉 Кстати!

Есть еще один способ узнать точное место нахождения поезда. Если на нем едет ваш знакомый / друг / родственник — попросите скинуть его текущие координаты (или скрин снимка карты...).

 

PS

Всё же за движениями самолетов следить проще — сервисов гораздо больше...

 

*

Другие интересные сервисы - приветствуются в комментариях!

Успехов! 

👋

Первая публикация: 14.07.2021

Корректировка: 14.05.2023

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6 комментариев

  1. Аркадий:
    14.07.2021 в 21:14

    Где то тут ложь. Дом у жд. полотна.
    По карте должен мимо пройти поезд Кривомузгинская - Волгоград 1, по карте он даже мимо меня проехал, а вот по факту его не было. Зато поезд Новороссийск — Приобье уже проехал, а по карте он ещё до меня не дошёл...

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  2. Андрей:
    01.08.2021 в 11:49

    Ещё есть сайты для отслеживания морских судов.

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    1. Alexandr:
      02.08.2021 в 08:41

      Ок! Никогда с этим не сталкивался :)

  3. Иван:
    20.10.2021 в 11:07

    По поводу Яндекс-паровозиков, он показывает совсем не фактическую позицию, а расчетную на основе расписания. РЖД же показывает с такой задержкой, что смысла нет пользоваться.
    Яндекс показывает не только паровозики, но и, например самолетики. Но тоже расчетно. Поэтому он идет в топку, а вместо него пользуемся ФлайтРадаром. Вот он собирает GPS-позиции и показывает их в реале. Это именно то, что нужно.

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  4. Геннадий:
    26.05.2023 в 10:57

    Что-то у меня ничего не работает.

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    1. Alexandr:
      26.05.2023 в 11:05

      Если у вас кто-то из близких едет - можно по гугл-картам попробовать, см. это: https://ocomp.info/geolokatsiya-telefona.html

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