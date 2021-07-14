Как отследить поезд: узнать, где он сейчас, и как быстро движется (карта перемещения поездов)

Приветствую всех!

У вас никогда не было таких ситуаций, когда встречаешь кого-нибудь на перроне, а поезда всё нет и нет?... Проверишь и часы, и расписание, а всё равно не понимаешь, когда же всё-таки прибудет рейс...

Само собой, с развитием Интернет-технологий — появилась возможность следить и за 👉 перемещениями самолетов, и за такси, и за поездами! Теперь, попав в подобную ситуацию, можно быстро найти точку с поездом на карте (и посмотрев, как быстро она двигается), можно примерно прикинуть время прибытия на конечную станцию. Удобно? То-то!

Ну а я в этой заметке скромно порекомендую несколько сервисов, где это можно сделать наиболее быстро и удобно!

Итак...

👉 Кстати! Перед поездкой (или перед, тем как пойдете встречать) — не забудьте узнать прогноз погоды! Несколько сервисов вам в помощь!

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Где сейчас «такой-то» поезд

👉 Яндекс-расписание ("паровозики")

Сайт: https://rasp.yandex.ru/map/trains/

Хороший добротный сервис, позволяющий наблюдать за перемещениями поездов и электричек по территории России и стран СНГ. Производить поиск можно следующими путями:

указав номер рейса (и тип: поезд, электричка, экспресс); выбрав станцию или город; увеличив карту нужного региона и найдя поезд по значку ☝ ( примечание : при наведение на значок — появл. номер рейса и его маршрут следования).

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Кстати, нажав на номер рейса — можно узнать подробное расписание движения поезда, его маршрут и особенности. Разумеется, всё это можно распечатать на удобном бланке. Яндекс это хорошо придумал. 👍

Минус сервиса: если поезд задерживается, он не всегда показывает реальную информацию "что, где, почему...". Поэтому, в этих случаях придется воспользоваться сайтом РЖД... 👇

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👉 Офиц. сайт РЖД

Сайт: https://pass.rzd.ru/

Сайт РЖД пока не "балует" нас такими удобными фигурками и картами, как сервис Яндекса, зато на нем информация поступает из нескольких источников: через навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС + через устройства сигнализации, централизации и блокировки.

Это позволяет РЖД обновлять информацию о движении поезда каждые 10-15 мин., и зная номер рейса (или куда едет поезд) — можно узнать на каких станциях и когда он отметился. Ну а совместив эту информацию с картами Яндекса ☝ — можно прикинуть "где искомый рейс...".

Итак, для начала нужно открыть главную страничку и перейти во вкладку "Фактич. движ. поездов". Далее указать, например, станцию прибытия, дату и нажать на "Показать". Пример ниже. 👇

Далее перед вами появиться список всех рейсов, что ожидаются в указанную дату. Среди них выбираете нужный. 👇

Ну и вам останется только сравнить время по графику и фактическое. В моем примере поезд идет с опережением в 2-4 мин. В общем-то, обычная и норм. ситуация. 👌

👉 Важно! Имейте ввиду, что "отметки" о времени на разных станциях могут быть сделаны как по московскому времени, так и по местному! Обращайте на это пристальное внимание, чтобы ничего не перепутать!

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👉 Геолокация по телефону

Если у вас на поезде едет кто-то из близких — то вы можете попросить его разрешить вам посмотреть по геолокации, где он находится (благо, что это дело 2-3 мин., при усл., что у него современный смартфон). В одной своей заметке я показал, как это можно сделать наиболее просто, рекомендую! 👌

https://ocomp.info/geolokatsiya-telefona.html

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👉 Сервис Travic (Европа, США, Австралия...)

Сайт: https://tracker.geops.ch/

Если вам нужно посмотреть движение поезда не только по России, а, скажем, по странам Европы, Америки, и пр. — понадобиться сервис Travic. Эта сеть была создана немецкими разработчиками и уже учитывает порядка 250 транспортных сетей по всему Миру (за искл. России, Китая, Индии, и ряда др. стран 👇)!

Чтобы найти определенный рейс — нужно приблизить карту, и посмотреть движение поездов в этом регионе.

красные точки на карте — поезда ;

на карте — ; желтые точки — трамваи;

— трамваи; синие — автобусы.

Разумеется, информация обновляется в режиме реального времени!

Пару минусов: сайт на английском + на нем нет подробных расписаний, как на сайте РЖД или Яндекса. Больше подходит для мониторинга, когда вы ждете какой-то конкретный рейс.

👉 Кстати! Есть еще один способ узнать точное место нахождения поезда. Если на нем едет ваш знакомый / друг / родственник — попросите скинуть его текущие координаты (или скрин снимка карты...).

PS

Всё же за движениями самолетов следить проще — сервисов гораздо больше...

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Другие интересные сервисы - приветствуются в комментариях!

Успехов!

👋

Первая публикация: 14.07.2021

Корректировка: 14.05.2023