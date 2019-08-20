Здравствуйте!
Далеко не всегда и за все программы стоит платить ✌ — например, сейчас есть достаточно много бесплатного софта, который часто ничуть не уступает платным аналогам!
Но среди этого многообразия ПО — не всегда легко так быстро выбрать и найти что-то подходящее (особенно, если "опыт" общения с ПК не такой большой). К тому же, часто попадаются программы без русского языка (что также не добавляет оптимизма...).
Собственно, в этой заметке я хотел привести своего-рода базовый набор, который нередко рекомендую и устанавливаю на домашние ПК/ноутбуки. Разумеется, в каждой категории я привел не всё подряд, а лишь одну из лучших программ (на свой скромный взгляд), которая поддерживает "Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык"...
Примечание: ссылки ниже представлены на официальные сайты разработчиков софта. На момент написания статьи - установщики проверены с помощью https://www.virustotal.com/gui/ (ничего подозрительного...).
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Содержание статьи
- 1 Самые нужные бесплатные программы — топ-10 → Задать вопрос | дополнить
Самые нужные бесплатные программы — топ-10
Офисный пакет
Пожалуй, это ПО одно из первых, что многие пользователи устанавливают на ПК/ноутбук. И если раньше аналогов Microsoft Office практически не было, то сейчас есть довольно много интересных альтернативных пакетов. Один из которых порекомендую здесь — это Libre Office.
Libre Office
Официальный сайт: https://ru.libreoffice.org/
Основные преимущества:
- содержит в себе аналоги: Word, Excel, Power Point и др. программ, входящих в стандартный офис;
- простой интерфейс (очень похож на др. аналогичное ПО);
- поддержка нескольких десятков языков (в т.ч. русский);
- позволяет открывать документы, созданные в Microsoft Office;
- имеет в наличии инструмент, позволяющий открывать поврежденные документы;
- возможность редактирования PDF-файлов;
- есть сотни шаблонов для распространенных типов документов.
В помощь! Бесплатный офис для Windows [аналоги MS Office] — https://ocomp.info/besplatnyiy-ofis-windows.html
Антивирус
Avast
Сайт разработчика: https://www.avast.ru/
Преимущества:
- один из самых надежных антивирусов (часто оказывался победителем различных AV-тестов);
- очень простой и удобный интерфейс управления (например, за 1 клик вы можете быстро проверить ПК на вирусы);
- в наличии есть "экран поведения" — т.е. программа ищет не только знакомые ей вирусы, но и смотрит в целом за поведением системы: нет ли чего-то не обычного (подозрительного);
- игровой режим (при запуске игр - все не критические уведомления будут скрыты, антивирус постарается выделить все ресурсы устройства для запускаемой игры);
- контроль за сетью (в том числе Wi-Fi подключениями);
- обнаружение уязвимостей в Windows;
- наличие спец. хранилища для паролей (ни один вирус не сможет узнать ваши "ключи" к интернет сервисам).
В помощь!
Бесплатные антивирусы: что выбрать — https://ocomp.info/besplatnyiy-antivirusnyiy.html
Архиватор (работа с архивами)
7-Zip
Сайт: http://7-zip.org.ua/ru/
Основные преимущества:
- поддержка всех самых распространенных форматов архивов: RAR, ZIP, CAB, 7Z, и др.;
- возможность создания архивов в формате 7Z, который по степени сжатия превосходит ZIP и RAR;
- программа удобно встраивается в проводник, позволяя с помощью 2-х кликов мышки разархивировать любой из файлов;
- дизайн в стиле минимализма: нет ничего лишнего (ни рекламы, ни доп. окон);
- поддержка русского языка (ставится автоматически).
В помощь!
Аналоги WinRAR: бесплатные архиваторы для Windows — https://ocomp.info/arhivatoryi-analog-winrar.html
Плеер для музыки, фильмов
AIMP
Сайт разработчика: http://www.aimp.ru/
Отличный проигрыватель музыки на каждый день. По праву является одним из лучших!
Основные преимущества:
- поддержка практически всех аудио-форматов: CDA, .AAC, .AC3, .APE, .DTS, .FLAC, .IT, .MIDI, .MO3, .MOD, .M4A, .M4B, .MP3 и т.д.;
- множество подстроек и фильтров для настройки звука (можно добиться качественного звучания на различном оборудовании);
- возможность легкого составления списков треков (например, программа может показать наиболее часто просушиваемые MP3-файлы);
- встроенное интернет-радио;
- достаточно большое количество шаблонов для изменения дизайна и интерфейса программы;
- можно подключать доп. плагины для расширения возможностей.
POT Player
Сайт разработчика: http://potplayer.daum.net/?lang=ru
Добротный проигрыватель видеофайлов. Считается одним из лидеров в своем сегменте.
Основные преимущества:
- в плеер же встроены все необходимые видео-кодеки — т.е. после его установки, можно сразу же приступать к просмотру (т.о. вам не нужно искать кодеки и скачивать отдельно);
- поддерживает все популярные видео-форматы: AMV, APE, ASF, ASX, AVI, CUE, DAT, DIVX, DPG, DPL и др.;
- поддерживает различные модели 3-D очков (прим.: последняя тенденция 👌);
- красивый современный дизайн;
- очень много опций по настройке и воспроизведению видео.
Ускорение работы Windows (обслуживание)
Advanced SystemCare
Сайт разработчика: http://ru.iobit.com/advancedsystemcarefree.php
Основные преимущества:
- программа позволяет проводить весь комплекс по очистке и ускорению системы (удаление мусорных файлов, устранение ошибок в реестре, оптимизация загрузки и т.д.);
- автоматическое отслеживание за состоянием Windows (напомнит вам, когда нужно почистить ее);
- блокировка и удаление вирусного рекламного ПО (которое любит встраиваться в браузеры);
- очень простой и лаконичный интерфейс - для очистки Windows (например) требуется нажать всего 1 кнопку!
- многократно подтверждено различными тестами, что после оптимизации системы этой утилитой - компьютер начинал работать быстрее.
Торрент-клиент
qBittorrent
Сайт разработчика: https://www.qbittorrent.org/
Основные преимущества:
- отличная совместимость с торрент-трекерами (там, где работает Utorrent - будет работать и qBittorrent);
- огромное количество настроек;
- отсутствие встроенных рекламных баннеров;
- возможность искать файлы прямо в окне программы (нет необходимости открывать браузер и переходить на сайт!);
- есть опция последовательной загрузки файлов (снижает нагрузку на диск!).
В помощь!
Аналоги uTorrent — https://ocomp.info/analogi-utorrent-torrent-klientyi.html
Браузер
Примечание: я не хочу сказать, что браузер Opera лучший. Просто в его арсенале есть функции, которые в ряде случаев сильно выручают. Именно поэтому, даже если вы не пользуетесь Оперой — крайне желательно иметь ее на борту (про запас) ...
Opera
Сайт разработчика: https://www.opera.com/ru
Основные преимущества:
- встроенный VPN (позволяет защитить ваше интернет-соединение и открывать заблокированные сайты);
- встроенный режим турбо-загрузки страниц;
- возможность загружать торренты прямо из браузера;
- чтение RSS-лент;
- конвертер валют;
- экономия заряда аккумулятора (особенно важно для ноутбуков!);
- возможность просмотра видео во фреймах (т.е. небольших окнах поверх просматриваемой странички);
- персональная лента новостей;
- встроенный блокировщик рекламы.
Как видите, подобным набором опций может похвастать далеко не каждый браузер...
Фото и видео обработка
XnView
Сайт разработчика: https://www.xnview.com/en/
Бесплатная программа для просмотра, катологизирования и обработки изображений (картинок, фото и пр.).
Основные преимущества:
- поддерживает сотни форматов графических файлов;
- позволяет просматривать папки, в которых тысячи картинок (при этом, не зависая как проводник);
- большое количество инструментов для обработки: изменение размеров изображения, поворот на 90-360 градусов, изменение цветности, яркости, рисование, удаление эффекта красных глаз и т.д.
- конвертирование картинок из одного формата в другой (есть режим для пакетной обработки);
- низкие системные требования.
В помощь!
Программы для обработки фото [фоторедакторы для начинающих] — https://ocomp.info/dlya-szhatiya-obrabotki-fotografiy.html
Видео-МОНТАЖ
Сайт разработчика: http://video-editor.su/
Один из немногих редакторов видео, позволяющий начинающим пользователям полноценно монтировать свои первые ролики.
Основные преимущества:
- пошаговый дизайн программы (позволяет последовательно смонтировать свой первый видеоролик даже тем, кто плохо разбирается с ПК);
- обладает хорошим набором инструментов для редактирования;
- поддерживает все самые популярные форматы видео: MP4, AVI, MKV и др.;
- возможность создания поздравительных открыток и видео-презентаций;
- добротная коллекция различных рамочек, шаблонов, эффектов и пр.;
- возможность работы с хромакеем;
- возможность при сжатии ролика указать точный размер видео, который нужен.
В помощь!
Какие программы для монтажа видео можно посоветовать начинающим — https://ocomp.info/programmyi-dlya-montazha-video.html
Блокнот (работа с текстами, кодами и пр.)
Думаю, никто не будет спорить, что возможностей стандартного блокнота (встроенного в Windows) крайне малы. Да что говорить, им не всегда даже можно отредактировать обычный TXT-файл...
Notepad++
Сайт разработчика: https://notepad-plus-plus.org/
Программа-блокнот с расширенными возможностями.
Основные преимущества:
- поддержка большого количества форматов текстовых файлов: TXT, PHP, ASM, INI, LOG и т.д.;
- возможность подсветки синтаксиса кода (легко редактировать файлы PHP или HTML, например);
- авто-сохранение любых открытых файлов в программе (даже если они еще не были сохранены на диске);
- поддержка разных кодировок - можно в 1-2 клика исправить файл, который открывается с иероглифами вместо текста;
- поиск и замена определенных элементов в тексте;
- обработка текста: удаление лишних символов, пустых строк, замена заглавных букв на строчные и т.д.
В общем-то, незаменимый помощник при редактировании любых текстовых файлов. Можно смело рекомендовать как одну и базовых программ для ПК...
Защита зрения и здоровья
Обычно, подобного толка программы мало кто рекомендует... Однако, работа-работой, но крайне желательно через каждый час делать перерыв, хотя бы на 5-10 минут отойти от экрана ПК/ноутбука. Это полезно не только для глаз, но и в целом для всего организма (долгое сидение на месте без движения - ни есть хорошо).
Eye Defender
Разработчик: Eterlab
Это очень маленькая (почти незаметная) утилита, которая после установки и запуска будет отображаться у вас в трее рядом с часами. Основное ее дело — через 45 мин. (по умолчанию) напомнить вам о необходимости перерыва. Рекомендую к установке всем!
Основные преимущества:
- в программе нет ничего лишнего, полный минимализм (практически не нагружает вашу систему);
- возможность настройки времени до перерыва;
- возможность выбора заставки, которую программа выведет на экран через заданное время (что будет по умолчанию - показано на скрине ниже);
- легкое отключение (в 1 клик).
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Дополнения приветствуются...
Всего доброго!
✌
Полезный софт:
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- ВидеоМОНТАЖ
Отличное ПО для начала создания своих собственных видеороликов (все действия идут по шагам!).
Видео сделает даже новичок!
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- Ускоритель компьютера
Программа для очистки Windows от мусора (ускоряет систему, удаляет мусор, оптимизирует реестр).
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Большое спасибо за подборку. Взял на вооружение новый торрент, офис и утилиту для зрения. Всё работает, доволен!
За офис отдельный респект!
Спасибо, офис на самом деле вполне достойный. Пользуюсь уже несколько дней, подготовил несколько документов - все ОК!
Столько всего полезного уже нашел у вас, ппц (хотя вроде уже неск. лет пользуюсь ПК).
Бывает)
Почти весь софт из списка использую и так. За 10 пункт и первый - спасибо, о них не знал!
Большое мерси за офис, реально выручил
Большая благодарность автору за торрент-клиент. Я даже не знала о таком Минимальный стиль, быстрый поиск, работает везде и всюду. Супер!
Advanced SystemCare мне такого натворил, что пришлось систему сносить...
Нормальная утилита... Если слишком достает рекомендациями, можно зайти в диспетчер задач и отключить автозагрузку. Время от времени запускать ее вручную...