Здравствуйте!

Далеко не всегда и за все программы стоит платить ✌ — например, сейчас есть достаточно много бесплатного софта, который часто ничуть не уступает платным аналогам!

Но среди этого многообразия ПО — не всегда легко так быстро выбрать и найти что-то подходящее (особенно, если "опыт" общения с ПК не такой большой). К тому же, часто попадаются программы без русского языка (что также не добавляет оптимизма...).

Собственно, в этой заметке я хотел привести своего-рода базовый набор, который нередко рекомендую и устанавливаю на домашние ПК/ноутбуки. Разумеется, в каждой категории я привел не всё подряд, а лишь одну из лучших программ (на свой скромный взгляд), которая поддерживает "Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык"...

Примечание: ссылки ниже представлены на официальные сайты разработчиков софта. На момент написания статьи - установщики проверены с помощью https://www.virustotal.com/gui/ (ничего подозрительного...).

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Самые нужные бесплатные программы — топ-10

Офисный пакет

Пожалуй, это ПО одно из первых, что многие пользователи устанавливают на ПК/ноутбук. И если раньше аналогов Microsoft Office практически не было, то сейчас есть довольно много интересных альтернативных пакетов. Один из которых порекомендую здесь — это Libre Office.

Libre Office

Официальный сайт: https://ru.libreoffice.org/

Основные преимущества:

содержит в себе аналоги: Word, Excel, Power Point и др. программ, входящих в стандартный офис; простой интерфейс (очень похож на др. аналогичное ПО); поддержка нескольких десятков языков (в т.ч. русский); позволяет открывать документы, созданные в Microsoft Office; имеет в наличии инструмент, позволяющий открывать поврежденные документы; возможность редактирования PDF-файлов; есть сотни шаблонов для распространенных типов документов.

В помощь! Бесплатный офис для Windows [аналоги MS Office] — https://ocomp.info/besplatnyiy-ofis-windows.html

Антивирус

Avast

Сайт разработчика: https://www.avast.ru/

Преимущества:

один из самых надежных антивирусов (часто оказывался победителем различных AV-тестов); очень простой и удобный интерфейс управления (например, за 1 клик вы можете быстро проверить ПК на вирусы); в наличии есть "экран поведения" — т.е. программа ищет не только знакомые ей вирусы, но и смотрит в целом за поведением системы: нет ли чего-то не обычного (подозрительного); игровой режим (при запуске игр - все не критические уведомления будут скрыты, антивирус постарается выделить все ресурсы устройства для запускаемой игры); контроль за сетью (в том числе Wi-Fi подключениями); обнаружение уязвимостей в Windows; наличие спец. хранилища для паролей (ни один вирус не сможет узнать ваши "ключи" к интернет сервисам).

В помощь! Бесплатные антивирусы: что выбрать — https://ocomp.info/besplatnyiy-antivirusnyiy.html

Архиватор (работа с архивами)

7-Zip

Сайт: http://7-zip.org.ua/ru/

Основные преимущества:

поддержка всех самых распространенных форматов архивов: RAR, ZIP, CAB, 7Z, и др.; возможность создания архивов в формате 7Z, который по степени сжатия превосходит ZIP и RAR; программа удобно встраивается в проводник, позволяя с помощью 2-х кликов мышки разархивировать любой из файлов; дизайн в стиле минимализма: нет ничего лишнего (ни рекламы, ни доп. окон); поддержка русского языка (ставится автоматически).

В помощь! Аналоги WinRAR: бесплатные архиваторы для Windows — https://ocomp.info/arhivatoryi-analog-winrar.html

Плеер для музыки, фильмов

AIMP

Сайт разработчика: http://www.aimp.ru/

Отличный проигрыватель музыки на каждый день. По праву является одним из лучших!

Основные преимущества:

поддержка практически всех аудио-форматов: CDA, .AAC, .AC3, .APE, .DTS, .FLAC, .IT, .MIDI, .MO3, .MOD, .M4A, .M4B, .MP3 и т.д.; множество подстроек и фильтров для настройки звука (можно добиться качественного звучания на различном оборудовании); возможность легкого составления списков треков (например, программа может показать наиболее часто просушиваемые MP3-файлы); встроенное интернет-радио; достаточно большое количество шаблонов для изменения дизайна и интерфейса программы; можно подключать доп. плагины для расширения возможностей.

POT Player

Сайт разработчика: http://potplayer.daum.net/?lang=ru

Добротный проигрыватель видеофайлов. Считается одним из лидеров в своем сегменте.

Основные преимущества:

в плеер же встроены все необходимые видео-кодеки — т.е. после его установки, можно сразу же приступать к просмотру (т.о. вам не нужно искать кодеки и скачивать отдельно); поддерживает все популярные видео-форматы: AMV, APE, ASF, ASX, AVI, CUE, DAT, DIVX, DPG, DPL и др.; поддерживает различные модели 3-D очков (прим.: последняя тенденция 👌); красивый современный дизайн; очень много опций по настройке и воспроизведению видео.

Ускорение работы Windows (обслуживание)

Advanced SystemCare

Сайт разработчика: http://ru.iobit.com/advancedsystemcarefree.php

Основные преимущества:

программа позволяет проводить весь комплекс по очистке и ускорению системы (удаление мусорных файлов, устранение ошибок в реестре, оптимизация загрузки и т.д.); автоматическое отслеживание за состоянием Windows (напомнит вам, когда нужно почистить ее); блокировка и удаление вирусного рекламного ПО (которое любит встраиваться в браузеры); очень простой и лаконичный интерфейс - для очистки Windows (например) требуется нажать всего 1 кнопку! многократно подтверждено различными тестами, что после оптимизации системы этой утилитой - компьютер начинал работать быстрее.

Торрент-клиент

qBittorrent

Сайт разработчика: https://www.qbittorrent.org/

Основные преимущества:

отличная совместимость с торрент-трекерами (там, где работает Utorrent - будет работать и qBittorrent); огромное количество настроек; отсутствие встроенных рекламных баннеров; возможность искать файлы прямо в окне программы (нет необходимости открывать браузер и переходить на сайт!); есть опция последовательной загрузки файлов (снижает нагрузку на диск!).

В помощь! Аналоги uTorrent — https://ocomp.info/analogi-utorrent-torrent-klientyi.html

Браузер

Примечание: я не хочу сказать, что браузер Opera лучший. Просто в его арсенале есть функции, которые в ряде случаев сильно выручают. Именно поэтому, даже если вы не пользуетесь Оперой — крайне желательно иметь ее на борту (про запас) ...

Opera

Сайт разработчика: https://www.opera.com/ru

Основные преимущества:

встроенный VPN (позволяет защитить ваше интернет-соединение и открывать заблокированные сайты); встроенный режим турбо-загрузки страниц; возможность загружать торренты прямо из браузера; чтение RSS-лент; конвертер валют; экономия заряда аккумулятора (особенно важно для ноутбуков!); возможность просмотра видео во фреймах (т.е. небольших окнах поверх просматриваемой странички); персональная лента новостей; встроенный блокировщик рекламы.

Как видите, подобным набором опций может похвастать далеко не каждый браузер...

Фото и видео обработка

XnView

Сайт разработчика: https://www.xnview.com/en/

Бесплатная программа для просмотра, катологизирования и обработки изображений (картинок, фото и пр.).

Основные преимущества:

поддерживает сотни форматов графических файлов; позволяет просматривать папки, в которых тысячи картинок (при этом, не зависая как проводник); большое количество инструментов для обработки: изменение размеров изображения, поворот на 90-360 градусов, изменение цветности, яркости, рисование, удаление эффекта красных глаз и т.д. конвертирование картинок из одного формата в другой (есть режим для пакетной обработки); низкие системные требования.

В помощь! Программы для обработки фото [фоторедакторы для начинающих] — https://ocomp.info/dlya-szhatiya-obrabotki-fotografiy.html

Видео-МОНТАЖ

Сайт разработчика: http://video-editor.su/

Один из немногих редакторов видео, позволяющий начинающим пользователям полноценно монтировать свои первые ролики.

Основные преимущества:

пошаговый дизайн программы (позволяет последовательно смонтировать свой первый видеоролик даже тем, кто плохо разбирается с ПК); обладает хорошим набором инструментов для редактирования; поддерживает все самые популярные форматы видео: MP4, AVI, MKV и др.; возможность создания поздравительных открыток и видео-презентаций; добротная коллекция различных рамочек, шаблонов, эффектов и пр.; возможность работы с хромакеем; возможность при сжатии ролика указать точный размер видео, который нужен.

В помощь! Какие программы для монтажа видео можно посоветовать начинающим — https://ocomp.info/programmyi-dlya-montazha-video.html

Блокнот (работа с текстами, кодами и пр.)

Думаю, никто не будет спорить, что возможностей стандартного блокнота (встроенного в Windows) крайне малы. Да что говорить, им не всегда даже можно отредактировать обычный TXT-файл...

Notepad++

Сайт разработчика: https://notepad-plus-plus.org/

Программа-блокнот с расширенными возможностями.

Основные преимущества:

поддержка большого количества форматов текстовых файлов: TXT, PHP, ASM, INI, LOG и т.д.; возможность подсветки синтаксиса кода (легко редактировать файлы PHP или HTML, например); авто-сохранение любых открытых файлов в программе (даже если они еще не были сохранены на диске); поддержка разных кодировок - можно в 1-2 клика исправить файл, который открывается с иероглифами вместо текста; поиск и замена определенных элементов в тексте; обработка текста: удаление лишних символов, пустых строк, замена заглавных букв на строчные и т.д.

В общем-то, незаменимый помощник при редактировании любых текстовых файлов. Можно смело рекомендовать как одну и базовых программ для ПК...

Защита зрения и здоровья

Обычно, подобного толка программы мало кто рекомендует... Однако, работа-работой, но крайне желательно через каждый час делать перерыв, хотя бы на 5-10 минут отойти от экрана ПК/ноутбука. Это полезно не только для глаз, но и в целом для всего организма (долгое сидение на месте без движения - ни есть хорошо).

Eye Defender

Это очень маленькая (почти незаметная) утилита, которая после установки и запуска будет отображаться у вас в трее рядом с часами. Основное ее дело — через 45 мин. (по умолчанию) напомнить вам о необходимости перерыва. Рекомендую к установке всем!

Основные преимущества:

в программе нет ничего лишнего, полный минимализм (практически не нагружает вашу систему); возможность настройки времени до перерыва; возможность выбора заставки, которую программа выведет на экран через заданное время (что будет по умолчанию - показано на скрине ниже); легкое отключение (в 1 клик).

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Дополнения приветствуются...

Всего доброго!

✌