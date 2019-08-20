Лучшие бесплатные программы на русском для Windows: мой базовый набор для нового ПК

Автор: Alexandr, 20.08.2019 Рубрики: Компьютерная грамотность

luchshiy-softЗдравствуйте!

Далеко не всегда и за все программы стоит платить ✌ — например, сейчас есть достаточно много бесплатного софта, который часто ничуть не уступает платным аналогам!

Но среди этого многообразия ПО — не всегда легко так быстро выбрать и найти что-то подходящее (особенно, если "опыт" общения с ПК не такой большой). К тому же, часто попадаются программы без русского языка (что также не добавляет оптимизма...).

Собственно, в этой заметке я хотел привести своего-рода базовый набор, который нередко рекомендую и устанавливаю на домашние ПК/ноутбуки. Разумеется, в каждой категории я привел не всё подряд, а лишь одну из лучших программ (на свой скромный взгляд), которая поддерживает "Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык"...

 

Примечание: ссылки ниже представлены на официальные сайты разработчиков софта. На момент написания статьи - установщики проверены с помощью https://www.virustotal.com/gui/ (ничего подозрительного...).

 

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Самые нужные бесплатные программы — топ-10

Офисный пакет

Пожалуй, это ПО одно из первых, что многие пользователи устанавливают на ПК/ноутбук. И если раньше аналогов Microsoft Office практически не было, то сейчас есть довольно много интересных альтернативных пакетов. Один из которых порекомендую здесь — это Libre Office.

 

Libre Office

Официальный сайт: https://ru.libreoffice.org/

Главное окно Libre Office

Главное окно Libre Office

Основные преимущества:

  1. содержит в себе аналоги: Word, Excel, Power Point и др. программ, входящих в стандартный офис;
  2. простой интерфейс (очень похож на др. аналогичное ПО);
  3. поддержка нескольких десятков языков (в т.ч. русский);
  4. позволяет открывать документы, созданные в Microsoft Office;
  5. имеет в наличии инструмент, позволяющий открывать поврежденные документы;
  6. возможность редактирования PDF-файлов;
  7. есть сотни шаблонов для распространенных типов документов.

 

В помощь! Бесплатный офис для Windows [аналоги MS Office] — https://ocomp.info/besplatnyiy-ofis-windows.html

 

 

Антивирус

Avast

Сайт разработчика: https://www.avast.ru/

AVAST Free Antivirus - главное окно

AVAST Free Antivirus - главное окно

Преимущества:

  1. один из самых надежных антивирусов (часто оказывался победителем различных AV-тестов);
  2. очень простой и удобный интерфейс управления (например, за 1 клик вы можете быстро проверить ПК на вирусы);
  3. в наличии есть "экран поведения" — т.е. программа ищет не только знакомые ей вирусы, но и смотрит в целом за поведением системы: нет ли чего-то не обычного (подозрительного);
  4. игровой режим (при запуске игр - все не критические уведомления будут скрыты, антивирус постарается выделить все ресурсы устройства для запускаемой игры);
  5. контроль за сетью (в том числе Wi-Fi подключениями);
  6. обнаружение уязвимостей в Windows;
  7. наличие спец. хранилища для паролей (ни один вирус не сможет узнать ваши "ключи" к интернет сервисам).

 

В помощь!

Бесплатные антивирусы: что выбрать — https://ocomp.info/besplatnyiy-antivirusnyiy.html

 

 

Архиватор (работа с архивами)

7-Zip

Сайт: http://7-zip.org.ua/ru/

7-Zip - главное окно

7-Zip - главное окно

Основные преимущества:

  1. поддержка всех самых распространенных форматов архивов: RAR, ZIP, CAB, 7Z, и др.;
  2. возможность создания архивов в формате 7Z, который по степени сжатия превосходит ZIP и RAR;
  3. программа удобно встраивается в проводник, позволяя с помощью 2-х кликов мышки разархивировать любой из файлов;
  4. дизайн в стиле минимализма: нет ничего лишнего (ни рекламы, ни доп. окон);
  5. поддержка русского языка (ставится автоматически).

 

В помощь!

Аналоги WinRAR: бесплатные архиваторы для Windows — https://ocomp.info/arhivatoryi-analog-winrar.html

 

 

Плеер для музыки, фильмов

AIMP

Сайт разработчика: http://www.aimp.ru/

Отличный проигрыватель музыки на каждый день. По праву является одним из лучших!

Скриншот главного окна

Скриншот главного окна

Основные преимущества:

  1. поддержка практически всех аудио-форматов: CDA, .AAC, .AC3, .APE, .DTS, .FLAC, .IT, .MIDI, .MO3, .MOD, .M4A, .M4B, .MP3 и т.д.;
  2. множество подстроек и фильтров для настройки звука (можно добиться качественного звучания на различном оборудовании);
  3. возможность легкого составления списков треков (например, программа может показать наиболее часто просушиваемые MP3-файлы);
  4. встроенное интернет-радио;
  5. достаточно большое количество шаблонов для изменения дизайна и интерфейса программы;
  6. можно подключать доп. плагины для расширения возможностей.

 

POT Player

Сайт разработчика: http://potplayer.daum.net/?lang=ru

Добротный проигрыватель видеофайлов. Считается одним из лидеров в своем сегменте.

Скриншот главного окна

Скриншот главного окна

Основные преимущества:

  1. в плеер же встроены все необходимые видео-кодеки — т.е. после его установки, можно сразу же приступать к просмотру (т.о. вам не нужно искать кодеки и скачивать отдельно);
  2. поддерживает все популярные видео-форматы: AMV, APE, ASF, ASX, AVI, CUE, DAT, DIVX, DPG, DPL и др.;
  3. поддерживает различные модели 3-D очков (прим.: последняя тенденция 👌);
  4. красивый современный дизайн;
  5. очень много опций по настройке и воспроизведению видео.

 

 

Ускорение работы Windows (обслуживание)

Advanced SystemCare

Сайт разработчика: http://ru.iobit.com/advancedsystemcarefree.php

System Care 12. Нажав на кнопку ПУСК - компьютер станет быстрее!

System Care 12. Нажав на кнопку ПУСК - компьютер станет быстрее!

Основные преимущества:

  1. программа позволяет проводить весь комплекс по очистке и ускорению системы (удаление мусорных файлов, устранение ошибок в реестре, оптимизация загрузки и т.д.);
  2. автоматическое отслеживание за состоянием Windows (напомнит вам, когда нужно почистить ее);
  3. блокировка и удаление вирусного рекламного ПО (которое любит встраиваться в браузеры);
  4. очень простой и лаконичный интерфейс - для очистки Windows (например) требуется нажать всего 1 кнопку!
  5. многократно подтверждено различными тестами, что после оптимизации системы этой утилитой - компьютер начинал работать быстрее.

 

 

Торрент-клиент

qBittorrent

Сайт разработчика: https://www.qbittorrent.org/

qBittorrent - главное окно программы

qBittorrent - главное окно программы

Основные преимущества:

  1. отличная совместимость с торрент-трекерами (там, где работает Utorrent - будет работать и qBittorrent);
  2. огромное количество настроек;
  3. отсутствие встроенных рекламных баннеров;
  4. возможность искать файлы прямо в окне программы (нет необходимости открывать браузер и переходить на сайт!);
  5. есть опция последовательной загрузки файлов (снижает нагрузку на диск!).

 

В помощь! 

Аналоги uTorrent — https://ocomp.info/analogi-utorrent-torrent-klientyi.html

 

 

Браузер

Примечание: я не хочу сказать, что браузер Opera лучший. Просто в его арсенале есть функции, которые в ряде случаев сильно выручают. Именно поэтому, даже если вы не пользуетесь Оперой — крайне желательно иметь ее на борту (про запас) ...

 

Opera

Сайт разработчика: https://www.opera.com/ru

Браузер Opera - скрин окна программы

Браузер Opera - скрин окна программы

Основные преимущества:

  1. встроенный VPN (позволяет защитить ваше интернет-соединение и открывать заблокированные сайты);
  2. встроенный режим турбо-загрузки страниц;
  3. возможность загружать торренты прямо из браузера;
  4. чтение RSS-лент;
  5. конвертер валют;
  6. экономия заряда аккумулятора (особенно важно для ноутбуков!);
  7. возможность просмотра видео во фреймах (т.е. небольших окнах поверх просматриваемой странички);
  8. персональная лента новостей;
  9. встроенный блокировщик рекламы.

Как видите, подобным набором опций может похвастать далеко не каждый браузер...

 

 

Фото и видео обработка

XnView

Сайт разработчика: https://www.xnview.com/en/

Бесплатная программа для просмотра, катологизирования и обработки изображений (картинок, фото и пр.).

XnView

XnView

Основные преимущества:

  1. поддерживает сотни форматов графических файлов;
  2. позволяет просматривать папки, в которых тысячи картинок (при этом, не зависая как проводник);
  3. большое количество инструментов для обработки: изменение размеров изображения, поворот на 90-360 градусов, изменение цветности, яркости, рисование, удаление эффекта красных глаз и т.д.
  4. конвертирование картинок из одного формата в другой (есть режим для пакетной обработки);
  5. низкие системные требования.

 

В помощь!

Программы для обработки фото [фоторедакторы для начинающих] — https://ocomp.info/dlya-szhatiya-obrabotki-fotografiy.html

 

Видео-МОНТАЖ

Сайт разработчика: http://video-editor.su/

Один из немногих редакторов видео, позволяющий начинающим пользователям полноценно монтировать свои первые ролики.

Создание ролика в ВидеоМонтаж

Создание ролика в Видео-Монтаж

Основные преимущества:

  1. пошаговый дизайн программы (позволяет последовательно смонтировать свой первый видеоролик даже тем, кто плохо разбирается с ПК);
  2. обладает хорошим набором инструментов для редактирования;
  3. поддерживает все самые популярные форматы видео: MP4, AVI, MKV и др.;
  4. возможность создания поздравительных открыток и видео-презентаций;
  5. добротная коллекция различных рамочек, шаблонов, эффектов и пр.;
  6. возможность работы с хромакеем;
  7. возможность при сжатии ролика указать точный размер видео, который нужен.

 

В помощь!

Какие программы для монтажа видео можно посоветовать начинающим — https://ocomp.info/programmyi-dlya-montazha-video.html

 

 

Блокнот (работа с текстами, кодами и пр.)

Думаю, никто не будет спорить, что возможностей стандартного блокнота (встроенного в Windows) крайне малы. Да что говорить, им не всегда даже можно отредактировать обычный TXT-файл...

 

Notepad++

Сайт разработчика: https://notepad-plus-plus.org/

Программа-блокнот с расширенными возможностями.

Notepad++ выделили нужный текст

Notepad++

Основные преимущества:

  1. поддержка большого количества форматов текстовых файлов: TXT, PHP, ASM, INI, LOG и т.д.;
  2. возможность подсветки синтаксиса кода (легко редактировать файлы PHP или HTML, например);
  3. авто-сохранение любых открытых файлов в программе (даже если они еще не были сохранены на диске);
  4. поддержка разных кодировок - можно в 1-2 клика исправить файл, который открывается с иероглифами вместо текста;
  5. поиск и замена определенных элементов в тексте;
  6. обработка текста: удаление лишних символов, пустых строк, замена заглавных букв на строчные и т.д.

В общем-то, незаменимый помощник при редактировании любых текстовых файлов. Можно смело рекомендовать как одну и базовых программ для ПК...

 

 

Защита зрения и здоровья

Обычно, подобного толка программы мало кто рекомендует... Однако, работа-работой, но крайне желательно через каждый час делать перерыв, хотя бы на 5-10 минут отойти от экрана ПК/ноутбука. Это полезно не только для глаз, но и в целом для всего организма (долгое сидение на месте без движения - ни есть хорошо).

 

Eye Defender

Разработчик: Eterlab

Сайт: https://eyedefender.en.softonic.com/

Eye Defender — утилита запущена!

Eye Defender — утилита запущена!

Это очень маленькая (почти незаметная) утилита, которая после установки и запуска будет отображаться у вас в трее рядом с часами. Основное ее дело — через 45 мин. (по умолчанию) напомнить вам о необходимости перерыва. Рекомендую к установке всем!

Основные преимущества:

  1. в программе нет ничего лишнего, полный минимализм (практически не нагружает вашу систему);
  2. возможность настройки времени до перерыва;
  3. возможность выбора заставки, которую программа выведет на экран через заданное время (что будет по умолчанию - показано на скрине ниже);
  4. легкое отключение (в 1 клик).
Заставка о необходимом перерыве, появляющаяся в Eye Defender

Заставка о необходимом перерыве, появляющаяся в Eye Defender

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Дополнения приветствуются...

Всего доброго!

Полезный софт:

  • видеомонтаж
  • ВидеоМОНТАЖ

    • Отличное ПО для начала создания своих собственных видеороликов (все действия идут по шагам!).
    Видео сделает даже новичок!

9 комментариев

  1. Костя:
    13.10.2019 в 10:31

    Большое спасибо за подборку. Взял на вооружение новый торрент, офис и утилиту для зрения. Всё работает, доволен! :cool:

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  2. Карина:
    15.10.2019 в 15:19

    За офис отдельный респект! :grin:

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  3. Михаил:
    29.10.2019 в 10:39

    Спасибо, офис на самом деле вполне достойный. Пользуюсь уже несколько дней, подготовил несколько документов - все ОК!
    Столько всего полезного уже нашел у вас, ппц (хотя вроде уже неск. лет пользуюсь ПК).

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  4. Миха:
    01.11.2019 в 09:42

    Почти весь софт из списка использую и так. За 10 пункт и первый - спасибо, о них не знал!

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  5. Alexey:
    09.12.2019 в 11:15

    Большое мерси за офис, реально выручил :cool:

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  6. Елена:
    10.01.2020 в 09:23

    Большая благодарность автору за торрент-клиент. Я даже не знала о таком :) Минимальный стиль, быстрый поиск, работает везде и всюду. Супер!

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  7. Александр:
    15.04.2020 в 17:38

    Advanced SystemCare мне такого натворил, что пришлось систему сносить...

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    • Alexandr:
      15.04.2020 в 21:19

      Нормальная утилита... Если слишком достает рекомендациями, можно зайти в диспетчер задач и отключить автозагрузку. Время от времени запускать ее вручную...

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